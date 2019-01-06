Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Kongre ile Başkan Donald Trump arasında yaşanan “Meksika Duvarı krizi” aşılamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve diğer kongre liderleri ile yaptığı görüşmede anlaşamayan Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söyledi. Kongrenin yeni seçilen üyelerine duvar için fon sağlamalarını talep eden mektup gönderen Trump, İsrail’in Filistin’de ördüğü “utanç duvarını” örnek göstererek “Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler” ifadesini kullandı. Trump, Kongre’den duvar için gerekli olan 5.6 milyar dolarlık fonu almak için başka bir yolu olduğunu söyledi. Sınırda ulusal bir acil durum çağrısı yapmayı düşündüğünü söyleyen Trump, böylece duvarın kongre onayı olmadan inşa edileceğini aktardı. Trump, ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, duvar inşaatının finansmanı Pentagon’a ayrılan fondan kullanabilecek.

Meksika sınırından ABD’ye suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin yasa dışı yollarla girdiğini savunan Trump, “Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız” diyerek örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yaptı. Çeliğin daha sağlam olacağını belirten Trump, “Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde şimdi inanılmaz bir şekilde canlanıyorlar” ifadesini kullandı.

Kongre geçici bütçede duvar için Trump’ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı. Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 15 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.