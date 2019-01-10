Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Suriye konusunda görüşmeler yaptıktan sonra ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, ABD medyası geniş yer ayırdı. Bolton’ın İsrail’de iken yaptığı “ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki YPG’yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek” açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu vermedi. Bunun üzerine Bolton Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştükten sonra ülkesine döndü. ABD medyası önceki gün yaşanan gelişmelere geniş yer verdi.

New York Times: Erdoğan, Kürtlerin korunması gerektiğini söyleyen Bolton’ı tersledi.

CNBC: Erdoğan, ciddi hata yaptığını söylediği Bolton’a Suriye konusunda kapıları kapattı. Washington Post : Erdoğan, Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton’u azarladı ve adam yerine koymadı.

Voice of America: Erdoğan, Bolton’ın Suriye’deki Kürtlerle ilgili taleplerini reddetti.

CNN International: ABD’nin Suriye’den çekilmesi yaklaştıkça karışıklıklar devam ediyor.