Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu. Habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nce yapılan açıklamada, Rusya'nın Baltık filosu kuvvetlerinin, Baltık Denizinin güney sularına giren ABD Donanmasının güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Portera eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada Rus deniz kuvvetlerine bağlı Boiky and Soobrazitelnyy korvetlerinin ABD savaş gemilerini izledikleri vurgulandı.
Rus savaş gemileri, Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik etti
21.01.2019 - 13:02 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus medyası, füze taşıyabilen ABD destroyerleri Gravely ve Portera'nın Rusya donanması tarafından izlendiğini bildiriyor.
Etiketler : Rus savaş gemileri,Baltık Denizi,ABD,
599410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599410.aspx
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