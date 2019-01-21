Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu. Habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nce yapılan açıklamada, Rusya'nın Baltık filosu kuvvetlerinin, Baltık Denizinin güney sularına giren ABD Donanmasının güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Portera eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada Rus deniz kuvvetlerine bağlı Boiky and Soobrazitelnyy korvetlerinin ABD savaş gemilerini izledikleri vurgulandı.