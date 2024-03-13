6 yaşından beri demir bir kapsülün içinde yaşıyordu... Paul Alexander hayatını kaybetti

Çocuk felci geçirdikten sonra 70 yıl boyunca 'demir akciğerin' içinde yaşayan Paul Alexander dün hayatını kaybetti.

Paul Alexander'a 1952 yılında, henüz 6 yaşındayken, çocuk felci teşhisi konuldu. Hastalığa yakalandıktan sonra kas kontrolü tamamıyla yok eden Alexander'ın boyundan aşağısı ise felç oldu. Sadece başını, boynunu ve ağzını hareket ettirebiliyordu.

UYANDIĞINDA BİR 'DEMİR AKCİĞER'İN İÇİNDEYDİ

Dışarıda oyun oynadıktan sonra ateş ve baş ağrısıyla eve dönen Alexander, ölümcül virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, akciğerlerini dolduran mukusu temizlemek için ameliyat etti, Alexander uyandığında ise hayatının büyük bir kısmını geçireceği ilk solunum cihazı olarak bilinen 'demir akciğerin' içindeydi.

'Demir akciğer', felçli hastaların nefes almalarına yardımcı oluyor, hastaya ilaç verilmeyi kolaylaştırıyordu.

Doktorlar onun kısa süre sonra öleceğini söylese de Alexander'ın hayata tutunmasıyla bu durum tersine döndü.

Çocuk felcini atlattıktan sonra 70 yıl boyunca demir bir 'akciğerin' içinde yaşayan Alexander, insanlar tarafından tanındı.

Hukuk fakültesinden mezun olan Paul Alexander, Güney Metodist Üniversitesi'nde okurken Claire isminde bir kızla tanıştı. Kız arkadaşının ailesinin onaylamaması nedeniyle evlilik gerçekleşmedi. Yıllar sonra verdiği röportajda "Bu kalp kırıklığının iyileşmesi yıllarımı aldı" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Bir kitap yazan Paul, düşüncelerini ve yaşadıklarını insanlara anlatarak geniş kitleler tarafından tanındı.

78 YAŞINDA ÖLDÜ

Dün hastalığıyla ilgili semptomların gelişmesi üzerine Teksas'ta bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabası sonuç vermeyince Paul Alexander 78 yaşında koronavirüsün neden olduğu bir enfeksiyon nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Alexander, Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'demir akciğerde en uzun süre yaşayan' kişi olarak tanındı.