Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın Mons kentinde ikamet etmekte olan Eski Başbakan Elio Di Rupo’nun evi önünde yaklaşık 100 sarı yeleklinin protesto düzenlemişti. Sosyalist Partisi Milletvekili ve Parti Genel Başkanı Di Rupo’nun evindeki protesto esnasında posta kutusuna havai fişek atmasıyla polis 38 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Mons Emniyeti Sözcüsü Komiser Marc Garin, “Sarı yeleklilerin protesto eylemi izinsiz gerçekleşti ve eylemciler yolu işgal etti. Yerel polis olarak Federal Polisten takviye aldık. Bazı göstericilerin provokasyon için açıkça hazır olduklarını gördük. Örneğin, havai fişekler Di Rupo’nun posta kutusuna atıldı ve maddi hasar ile sonuçlandı” diye konuştu.