Üst düzey bir Alman diplomat, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Mısır'da son dönemde artan idam cezalarını ve infazları büyük bir endişeyle  karşılıyoruz. Mısır'a, idam cezalarını askıya alması ve infazları hemen  durdurması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yetkili, "Alman hükümeti, Mısır hükümetiyle görüşmelerinde bu konuyu  gündeme getirmeye devam edecek. Bu konuda uluslararası insan hakları örgütleriyle  de sürekli temas içerisinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın ilkesel olarak ve her koşulda idam cezasına karşı  olduğunun altını çizen diplomat, dünya genelinde idam cezasının yasaklanması  için, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte çabalarının sürdüğünü  vurguladı.

 Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast  nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanık, çarşamba günü idam  edilmişti. Sanıklar, duruşmalar sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları  reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını kaydetmişti.