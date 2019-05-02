Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Safana bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Isah, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını ifade eden Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Söz konusu bölge zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor. Eyalette iki hafta önce düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü.