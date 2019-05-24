Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SpaceX'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi. Girişimci Elon Musk'un firması, nihayetinde Starlink ağı için yaklaşık 12 bin uzay aracını uzaya göndermeyi hedefliyor. Elon Musk, daha önce Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.