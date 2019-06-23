Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönem de koltuğuna oturmak için göçmen kozuna başvurdu. 2020 yılında tekrar seçilmeyi hedefleyen Trump, bunun için ülkesinde bulunan göçmenleri sınır dışı etme kararı almıştı. Hafta başında attığı tweet ile söz konusu operasyonun sinyalini veren Trump “Gelecek hafta ICE, ABD’ye yasadışı yollarla giren milyonlarca yabancıyı ülkeden çıkarma sürecini başlatacak. Geldikleri gibi hızla, bu ülkeden çıkarılacaklar” ifadesini kullanmıştı. ABD polisi, göçmen nüfusunun yüksek olduğu Houston, Chicago, Miami, Los Angeles gibi şehirlerde şafak baskınlarına hazırlanıyordu. Ancak ABD Başkanı, dün akşam bu kararını iki hafta ertelediğini duyurdu. Trump, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim" ifadesini kullandı. Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını verdi.

Washington Post gazetesi, dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı.

Göçmen karşıtı politikaları sebebiyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor. Trump, yasadışı göçmen sayısındaki artışı gerekçe göstererek Meksika’yı ticaret alanındaki vergileri artırmakla tehdit etmişti.