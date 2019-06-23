Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harrazi, Bu görüşmede İngiliz yetkiliye, ikili ilişkileri geliştirmekle ilgileniyorlarsa, hükümetlerinin ciddi adımlar atması gerektiğini söyledim dedi.

İran'ın, nükleer anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülüklerini kısmen durdurduğunu belirten Harrazi, 60 günlük süre bittikten sonra yeni adımlar atacağız. İranlıların kararlarına bağlı olduğunu ve bunun ciddi bir adım olduğunu bilinmeli dedi.

Harrazi ayrıca, Murrisonın İngilterenin nükleer anlaşmayı desteklediğini söylediğini, aynı zamanda ABD ile İngiltere'nin kendi sorunları olduğunu belirtirken; Avrupalı şirketlerin İran'la çalışmakta zorlandıklarını söylediğini belirtti.