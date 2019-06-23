Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, İran gerilimine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, mülakatta, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda  görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah  edinemezler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran tarafından gelebilecek herhangi bir ön koşula nasıl  bakacağı yönündeki bir soruya Trump, "Bu benim meselem değil. Ön koşul yok." yanıtını verdi.

Trump, ayrıca İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve  müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor.  Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi  olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum.  Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İRAN KONUSUNDA "ŞÜPHECİLERİ" DİNLEMİŞ

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald  Trump'ın İran'a saldırı konusunda generalleri, danışmanları ya da diplomatları  dinlemek yerine aralarında Fox News'in sunucusu Tucker Carlson'ın da olduğu  "şüpheci" isimleri dikkate aldığını yazdı. 

New York Times'ın haberine göre, Trump, İran'a yapılacak olağan bir  saldırı konusunda generalleri, ulusal güvenlik danışmanları ve diplomatlarının  sözlerini göz ardı ederek, "şüpheci yaklaşımların peşinden gitti."

Konuya yakın kaynaklara göre, Amerikan ulusal güvenlik danışmanları,  Trump'ı İran'a saldırması konusunda cesaretlendirmeye çalışırken, Carlson,  Trump'a, "Tahran'ın provokasyonlarına güçle karşılık vermek çılgınca." ifadesini  kullandı.

Carlson, Trump'a, İran'a saldırının ülkenin çıkarlarına olmayacağını  belirterek, eğer bu ülkeye karşı savaş açarsa, yeniden seçilme şansını da  kaybedeceğini dile getirdi.

Kaynaklar, Trump'a, İran'a saldırı durumunda 150 sivilin öleceği  bilgisinin de Pentagon'daki bir generalden değil Pentagon avukatlarından  geldiğine dikkati çekti.

Ayrıca haberde, Trump'ın İran'a saldırıdan vazgeçme sürecinin  detaylarının da tam olarak bilinmediği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), perşembe günü Umman Körfezi'ne  kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava  sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız  hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde  uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava  sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve  Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son  anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle"  vazgeçmişti.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı  olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını  ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan  havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı  üzerindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava  sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve  Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son  anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.