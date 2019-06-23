Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, mülakatta, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran tarafından gelebilecek herhangi bir ön koşula nasıl bakacağı yönündeki bir soruya Trump, "Bu benim meselem değil. Ön koşul yok." yanıtını verdi.

Trump, ayrıca İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İRAN KONUSUNDA "ŞÜPHECİLERİ" DİNLEMİŞ

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı konusunda generalleri, danışmanları ya da diplomatları dinlemek yerine aralarında Fox News'in sunucusu Tucker Carlson'ın da olduğu "şüpheci" isimleri dikkate aldığını yazdı.

New York Times'ın haberine göre, Trump, İran'a yapılacak olağan bir saldırı konusunda generalleri, ulusal güvenlik danışmanları ve diplomatlarının sözlerini göz ardı ederek, "şüpheci yaklaşımların peşinden gitti."

Konuya yakın kaynaklara göre, Amerikan ulusal güvenlik danışmanları, Trump'ı İran'a saldırması konusunda cesaretlendirmeye çalışırken, Carlson, Trump'a, "Tahran'ın provokasyonlarına güçle karşılık vermek çılgınca." ifadesini kullandı.

Carlson, Trump'a, İran'a saldırının ülkenin çıkarlarına olmayacağını belirterek, eğer bu ülkeye karşı savaş açarsa, yeniden seçilme şansını da kaybedeceğini dile getirdi.

Kaynaklar, Trump'a, İran'a saldırı durumunda 150 sivilin öleceği bilgisinin de Pentagon'daki bir generalden değil Pentagon avukatlarından geldiğine dikkati çekti.

Ayrıca haberde, Trump'ın İran'a saldırıdan vazgeçme sürecinin detaylarının da tam olarak bilinmediği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.