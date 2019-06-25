Uruguaylı yetkililer, 2017'de başkent Montevideo'da yakalanan ve  İtalya'ya iade edilmek üzere tutuklu bulunan 53 yaşındaki Morabito ve diğer 3  mahkumun hapishanenin çatısındaki bir boşluktan firar ettiğini belirtti.

Savcılar, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ve cezaevinde  ülkesi İtalya'ya iade edilmeyi bekleyen Morabito'nun, Güney Amerika ile  İtalya'nın Milano şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol  oynadığını kaydetti.

İtalya'da 1994'den bu yana aranan Morabito, 23 senenin ardından  2017'de Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı.

 