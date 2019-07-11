Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Suriye’de bulunan 2 ila 2 bin 500 askerini 400’e indirmesi beklenirken yerini Batı’dan gelen askerlere bırakmayı hedefliyor. The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek. Her iki ülke de Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadele amacıyla bulundurdukları özel kuvvetler sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak. Bu ülkelerin Suriye’de hâlihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutulurken Fransa’nın yaklaşık 200 askeri olduğu tahmin ediliyor.

İTALYA, KARARINI AÇIKLAYACAK

Foreign Policy’e konuşan ABD’li yetkililer, Fransa ve İngiltere’nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti. İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

DANİMARKA’YA EĞİTİM GÖREVİ

Danimarka’nın saygın gazetelerinden Politiken’deki haberde ise, ABD’nin Danimarka’dan da Suriye’ye asker göndermesini ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’lileri eğitmesini istediği belirtildi. Haberde, ABD’nin bu isteği Danimarka Parlamentosunun Dış Politika Komisyonu’nda da gündeme geldiği, Danimarka’da geçen ay göreve gelen yeni hükûmeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi. Tek partili azınlık hükûmetini kuran, Sosyal Demokrat Parti’yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG’ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

ALMANYA REDDETMİŞTİ

ABD’nin ilk asker istediği ülke Almanya olmuştu. Almanya’dan yapılan açıklamada, Suriye’ye asker gönderilmesinin düşünülmediği ancak Tornado keşif ve tanker uçaklarıyla operasyonlara desteğin süreceği kaydedilmişti.

FRANSA, ÇÖPÇATANLIĞA BAŞLADI

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği alanlarda askeri varlığını sürdüren Fransa, yakın ilişkiler içerisinde olduğu terör örgütü ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında ara buluculuk yapmaya çabalıyor. Fransızlar, bu kapsamda 10 gün önce ENKS’li temsilcilerle bir araya geldi ve YPG/PKK ile “barıştırma” teklifinde bulundu. Fransız yetkililer ayrıca, ENKS’ye örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açmalarını teklif etti. Örgüt daha önce birçok defa ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kilit vurmuştu.