Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dunford “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas hâlindeyiz” dedi. ABD’den gelen bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrliklerine ait gemilerin iki boğazda devriye atmaya başlayacağı öğrenildi. Birkaç gün içinde detayları belli olacak plana göre, ABD koalisyon kapsamında komuta gemileri sağlayacak, keşif ve gözetleme çabalarına liderlik edecek. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, Tahran yönetiminin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip. ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yönelik başta petrol olmak üzere bir dizi yaptırımları hayata geçirirken, Tahran yönetimi ise kendi petrollerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrollerinin de buradan geçemeyeceğini belirtiyor. Dunford, Hürmüz Boğazı’nın ardından kurulacak askeri koalisyonun Babü’l-Mendep Boğazı’ndaki güvenliğe de destek vereceğini söyledi. Babü’l-Mendep Boğazı’ndan ABD, Avrupa ve Asya’ya her gün dört milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyor.