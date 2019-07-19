Cesedin Viktoria Averina (17) isimli bir öğrenciye ait olduğu belirlendi. Sınıf arkadaşları Lina ve Irina (16), Viktoria’yı öldürdüklerini itiraf etti. Okulda ve sosyal medyada çok beğenildiği için Viktoria’nın suratını camla delik deşik edip boğarak öldürdüklerini söyleyen ikili tutuklandı. (Posta)
Çok beğeni alıyor diye arkadaşları tarafından öldürüldü
19.07.2019 - 10:08 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Arkhangelsk kentinde ormanlık alanda işkence ile öldürülmüş genç bir kızın cesedi bulundu.
Etiketler : Rusya,
638054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638054.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER