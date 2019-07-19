Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cesedin Viktoria Averina (17) isimli bir öğrenciye ait olduğu belirlendi. Sınıf arkadaşları Lina ve Irina (16), Viktoria’yı öldürdüklerini itiraf etti. Okulda ve sosyal medyada çok beğenildiği için Viktoria’nın suratını camla delik deşik edip boğarak öldürdüklerini söyleyen ikili tutuklandı. (Posta)