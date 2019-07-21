Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'daki 245 üyenin 124'ünün belirlenmesine yönelik seçim yapıldı. Kyodo Ajansı'nın haberine göre Japonya'da seçmenler, Senato'daki 124 temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. Başbakan Şinzo Abe'nin çoğunluğunu koruması bekleniyor. Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, 2012'den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminin galibi oldu.





Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisin'e göre daha güçsüz olan Senato'nun üyelerinin bir kısmı her üç senede bir yenileniyor. Japonya parlamentosunu oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.