Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda ABD ile güvenli bölge oluşturulması görüşmeleri devam ederken rejim güçleri, Rusya’nın da desteğiyle İdlib’de silahtan arındırılan bölgeyi vuruyor.

Suriye’nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye’nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölge için geri sayım sürüyor. Saha analizlerinin ardından masada teknik açıdan da son aşamada olunan çalışmaların tamamlanmasıyla ABD ve Türkiye’nin birlikte yürüteceği Müşterek Harekât Merkezi, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. İlerleyen günlerde merkezin de devreye girmesiyle Suriye’nin kuzeyinde ilk etapta teröristler, ağır silahları ile belirlenecek alanın dışına çıkarılacak ardından TSK’nın üsleri oluşturulacak ve ABD ile Türk askerleri devriye faaliyetine başlayacak. Güvenli bölgenin Türkiye sınırına derinliğinin 32 kilometre olması konusunda ise Türkiye’nin kararlığı sürüyor.

19 Ağustos’ta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Türk askeri konvoyunu hedef alan Esad rejimi bu defa TSK’nın gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Rejime ait savaş uçakları, İdlib’in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

MUTABAKATA UYAN YOK

İdlib’deki mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen ve sivillerle masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor. Rejim söz konusu mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak yaptığı saldırılara dün bir yenisini ekledi. Rejime bağlı uçaklar TSK’nın 8 numaralı gözlem noktasının 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu.

Bu arada Esad rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun ilçesini, Rusya’nın da hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyerek ele geçirdi. Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esad rejiminin saldırılarında Han Şeyhun’da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi. İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor.