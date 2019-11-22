Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir merkezin Karargah Komutanı Komutanı Gulam Ali Reşid, Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik bir alanda düzenlenen geniş çaplı hava savunma tatbikatı sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra uçak gemisi gönderen ABD'ye "bölgede yanlış adımlar atmaktan kaçınması" çağrısı yapan Reşid, "Bu tatbikat meydanından, başta ABD olmak üzere İran düşmanlarına uyarıda bulunuyoruz. ABD hükümeti, bölgede ve özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranmalıdır." dedi.

Bu Merkezi Karargah, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran ordusunun operasyonlarını koordine eden İran Silahlı Kuvvetlerindeki en üst düzeydeki birim olarak biliniyor.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, kısa süre önce Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.

İran, bugün Simnan eyaletinde 416 bin kilometrekarelik alanı kapsayan geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlatmıştı.