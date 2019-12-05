Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komite tarafından kamuoyuna açıklanan rapor için Cumhuriyetçi dokuz vekil “hayır” oyu kullanırken Demokrat 13 vekil “evet” oyu kullandı. Raporun onaylanması ile azil soruşturması resmi olarak Temsilciler Meclisi Adalet Komitesine sunuldu. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan 300 sayfalık raporda, “Trump’ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna’ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net deliller var” ifadesine yer veriliyor. Bununla beraber, Trump’a yönelik “Ukrayna’ya askerî yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı” yönünde iki ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor. Rapor, Adalet Komitesine gönderilirken, Komitede bugün azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan Beyaz Saray “Hazırlanan rapor, Başkan Trump tarafından herhangi bir yanlış yapıldığına dair delil üretemedi. Bu rapor hayal kırıklıklarından başka bir şey yansıtmıyor” açıklamasını yaptı.