Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor. Açılışta konuşan Erdoğan, “Bu cami yükselen İslam düşmanlığına en iyi cevap” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İnsanlık olarak sancılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Değerlerimiz daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında Irkçılık İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor.

Savaşta bile dokunulmayacak yerlerden birisi ibadethanelerdir. Camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar inanılmaz boyutlara geldi. Şayet bir yerde ibadethaneler yakılıyorsa bombalanıyorsa insanlık için alarm zilleri çalıyor demektir.

Anlamı barış olan bir dinin adını terör ile yan yana getiremezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Müslüman terörist olmaz İslam’dan terörist çıkmaz. Birilerinin sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları ‘İslami terör’ yaftasını kabul etmiyoruz. Şu anda Türkiye DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkedir. El-Bab’da 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirdik. Çünkü DEAŞ’lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir.

Masumları hedef alan her türlü eyleme karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Nefret suçlarına karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batılı siyaset ve medya kuruluşları Müslümanları suçlayan ötekileştirecek beyanlardan kaçınmalarını uzak durmalarını rica ediyoruz. Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha ilkeli bir mücadele bekliyoruz.”