İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan’ın “Komedi” adını verdiği eser, Art Basel’in Miami’de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarıldı. Sanatçının üç adet ürettiği eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği belirtildi. Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin, çürüme hâlinde, gerekli gördükleri takdirde, muzu değiştirebilecekleri kaydedildi.
Muzu duvara bantladı 120 bin dolara satıldı
06.12.2019 - 07:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, ABD’de 120 bin dolara satıldı.
Etiketler : maurizio cattelan,maurizio cattelan muz,
666998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666998.aspx
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