Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan’ın “Komedi” adını verdiği eser, Art Basel’in Miami’de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarıldı. Sanatçının üç adet ürettiği eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği belirtildi. Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin, çürüme hâlinde, gerekli gördükleri takdirde, muzu değiştirebilecekleri kaydedildi.