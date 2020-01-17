Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Genel İş Konfederasyonu (CFT) ve İş Gücünün (FO) olduğu birçok sendikadan yapılan ortak açıklamada, emeklilik reformunun geri çekilmesi için mücadelenin sürmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, reformun Bakanlar Kuruluna sunulacağı 24 Ocak’ta, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri çağrısı yapıldı. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) grevler sebebiyle uğradığı zarar 850 milyon avroyu buldu. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketi ise 250 milyon avro zarar etti. Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 42. gününe girerken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar, günlük hayatı felç ediyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı. Emekli maaşının en az bin avro olacağını belirten Philippe “Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975’ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek” ifadelerini kullanmıştı. Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ederken sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.