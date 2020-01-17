Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’nın başkenti Washington yakınlarında sürgün hayatı yaşayan eski Veliaht Prens Rıza Pehlevi, düzenlediği basın toplantısında, İran Silahlı Kuvvetlerinin yanlışlıkla bir Ukrayna yolcu uçağını düşürdükten sonra kasım ayında patlak veren ve bu ay yeniden başlayan gösterilerin, 1979’da babasını deviren ayaklanmayı hatırlattığını söyledi. Rıza Pehlevi “İran rejiminin çöküşü bir zaman meselesi; sanırım bu pozisyondayız” dedi. İranlıların, 40 yılda ilk defa bu fırsatı kokladığını vurgulayan Rıza Pehlevi “İran’da yaşananlar, devrimden önceki 1978’de yaşananlardan farklı değil” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a karşı sert yaptırımlar uygulayıp rejimi izole etmek isteyen ‘aşırı baskı’ kampanyasını geniş çapta desteklediğini ve önceki müzakerelerin başarısız olduğunu söyleyen Rıza Pehlevi “Bunun doğal bir sistem olmadığını ve bu sistemin davranışını değiştirmeyeceğini anlamanın zamanı geldi” dedi.