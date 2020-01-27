Trump ile görüşmek için ABD’ye giden Netanyahu “Washington’a büyük bir kazanım duygusuyla gidiyorum, bu fırsatı kaçıramayız” dedi. Anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinlinin dönüş hakkına ise değinilmiyor.
Netanyahu: Trump’ın planı tarihî bir fırsat
27.01.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın hazırladığı ve “Yüzyılın Anlaşaması” olarak nitelenen planın “tarihte bir kez ele geçecek fırsat” olduğunu söyledi.
Etiketler : yüzyılın anlaşması,trump,netanyahu,
677582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/677582.aspx
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