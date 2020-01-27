Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump ile görüşmek için ABD’ye giden Netanyahu “Washington’a büyük bir kazanım duygusuyla gidiyorum, bu fırsatı kaçıramayız” dedi. Anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinlinin dönüş hakkına ise değinilmiyor.