Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI İSTANBUL - Yeni virüsün, gribe neden olan mevsimsel grip ölüm oranından çok daha ölümcül olduğu kaydedildi. Çin’de tanısı laboratuvar testleri ile doğrulanan koronavirüs hastalarının analiz verilerine göre ölüm oranı yüzde 2,4. Dünya genelinde grip ölüm oranları yüzde 0,1 civarında seyrediyor. Koronavirüsün neden olduğu ölüm oranlarının günlük bazda açıklanan rakamlarla son günlerde daha da artma ihtimali olduğu belirtiliyor.



ERKEKLERDE ÖLÜM DAHA ÇOK

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezindeki araştırmacılar tarafından yayınlanan verilere göre durum şöyle: Genel olarak, doğrulanmış tanıları olan hastaların yaklaşık yüzde 81’inde hafif hastalık görüldü. Yaklaşık yüzde 14’ünde yeni koronavirüsün neden olduğu ciddi COVID-19 vakaları vardı ve yaklaşık yüzde 5’i de kritik hastalıklar taşıyordu. Ölenlerin yüzde otuzu 60 yaşlarında, yüzde 30’u 70 yaşlarında ve yüzde 20’si 80 yaş ve üzerindeydi. Doğrulanan vakalar arasında erkekler ölümlerin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor. Kardiyovasküler hastalık veya diyabet gibi altta yatan tıbbi durumları olan hastalarda ölüm oranı daha yüksek. Hubei eyaletindeki hastalar arasındaki ölüm oranı, diğer illerden yedi kat daha fazla.



KAMBOÇYA’DAKİ GEMİDE DE…

Bu arada dolaştığı 5 limanda demirlemesine müsaade edilmeyen, Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in daveti üzerine geçen hafta Sihanoukville Limanı’na demirleyen Westerdam gemisi ülkeyi karıştırdı. Gemiyi terk etmelerine izin verilen yolculara uygulanan testlerde koronavirüs bulundu. Sağlık birimlerinin açıklaması sonrası ülkede Başbakan Hun Sen’e yönelik tepkiler arttı. Hiçbir ülkenin kabul etmek istemediği gemiyi kabul ederek salgın hastalığı âdeta Kamboçya’ya davet etmekle itham edilen Başbakan Sen’in korumalarına talimat vererek törene katılanların maskelerini çıkarttırdığı için de ciddi tazminat davaları ile karşılaşacağı iddia edildi.