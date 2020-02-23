Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Deprem Van’da da hissedildi

İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van’da da hissedildi.



AFAD’dan alınan bilgilere göre, sabah saat 08.53 sıralarında İran’ın Khoy şehrinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedildi.