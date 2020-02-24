Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.
Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı
24.02.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Kassel kentinde bir araç, karnavalda geçit töreni sırasında kalabalığa daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi yaralayan sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya,Kassel,
683677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/683677.aspx
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