Mutahhari, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı" açıklamasını destekledi. Mutahhari "Çin'in Tahran Büyükelçisi, koronavirüsle ilgili küstahlığının hesabını vermelidir. İran Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Chang'ı çağırmalıdır. Bizim Çin'e ekonomik yönden ihtiyacımız, maalesef bu ülkenin Müslümanlara yönelik zulmüne karşı sessiz kalmamıza sebep oldu. ABD ile mücadelemiz bizi Çin'e bağımlı yapmamalıydı" ifadelerini kullandı. Cihanpur, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek "Çin, Covid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı. Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama üzerine Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang "Beyefendi, umarım Çin halkının gerçekleri ve büyük çabalarına saygı duyarsınız" demişti.
İran ile Çin arasında koronavirüs gerginliği
10.04.2020 - 04:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hau'yu küstahlıkla suçladı.
Etiketler : iran,iran çin,koronavirüs,
695316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695316.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER