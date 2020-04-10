Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutahhari, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı" açıklamasını destekledi. Mutahhari "Çin'in Tahran Büyükelçisi, koronavirüsle ilgili küstahlığının hesabını vermelidir. İran Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Chang'ı çağırmalıdır. Bizim Çin'e ekonomik yönden ihtiyacımız, maalesef bu ülkenin Müslümanlara yönelik zulmüne karşı sessiz kalmamıza sebep oldu. ABD ile mücadelemiz bizi Çin'e bağımlı yapmamalıydı" ifadelerini kullandı. Cihanpur, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek "Çin, Covid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı. Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama üzerine Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang "Beyefendi, umarım Çin halkının gerçekleri ve büyük çabalarına saygı duyarsınız" demişti.