Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler bir haftadır devam ediyor. Ülke genelinde en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen olaylar gece boyu sürdü. Protesto gösterilerinin şiddet olaylarına ve yağmaya dönüşmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, binlerce ağır silahlı askerî personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.



DÖRT POLİS VURULDU

St. Louis şehrinde protestoları kontrol altına almak için kent merkezinde görevli polislere silahla ateş açıldı. Saldırıda dört polis memuru yaralanırken, Chicago'da iki kişi hayatını kaybetti. Çeşitli şehirlerindeki gösterilerde en az 5 bin 600 kişi gözaltına alındı. New York'taki gösterilerde gece saatlerinde birçok mağaza yağmalanırken, kentte bir gün daha sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı.



TRUMP: BU BİR İÇ TERÖR

Bütün bu olanların, barışçıl protesto olmadığını belirten ABD Başkanı Trump, şiddet olaylarına müdahale etmek için ağır silahlı askerleri görevlendirdi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, Floyd'un gaddarca öldürülmesinden Amerikan halkının rahatsız olmasını anladığını belirterek "Ancak bütün bu olanlar, barışçıl protestolar değil, iç terör eylemleri, masum canların yok edilmesi. Masum bir insanın kanının dökülmesi insanlığa karşı utanç verici. Amerika'nın, yok edilmeye değil oluşuma, kibre değil operasyona, anarşiye değil güvenliğe, nefrete değil iyileşmeye, kaosa değil adalete ihtiyacı var" dedi. Olaylara karşı başarı kazanacağını ve bu konuda yeni adımlar attıklarını duyuran Trump "Mevcut tüm federal, sivil ve askerî kaynakları, yağmaları, yakıp yıkmaları bitirmek ve kanunlara uyan Amerikan halkının haklarını korumak için seferber ediyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasının ardından yerleşkeden çıkarak Beyaz Saray'ın yakınındaki önceki akşamki protestolarda kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Kilisenin önünde kısa bir süre duran ve içeri girmeyen Trump, geniş güvenlik tedbirleri altında Beyaz Saray'a döndü.



ASKERÎ ÜSSE SALDIRI

Öte yandan ABD’nin North Dakota eyaletindeki askerî üsse düzenlenen saldırıda iki askerin öldüğü bildirildi. North Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir'' ifadesi kullanıldı. Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.