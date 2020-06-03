Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin yaptığı araştırma, ülkelerin belirli durumlarına göre puanlanıyor. Bir ülkenin pasaportuyla vizesiz seyahat yapılan ülke sayısı, bu puanlamanın yüzde 50'sini oluşturuyor. Ülke vatandaşlarının vergilendirilmesi yüzde 20, ülkeyle ilgili genel algı yüzde 10, çifte vatandaşlık yüzde 10 ve ülkedeki kişisel özgürlüklerin puanlamaya katkısı ise yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar toplandığında o ülkenin nihai puanı belirleniyor. Buna göre en güçlü pasaport 114 puan ile İsveç, İrlanda ve Lüksemburg’a ait. 113,5 puan ile İsviçre ve Belçika ikinciliği paylaşırken Türkiye ise 95. sırada yer aldı. Son üç sıra da şu ülkelerden oluştu: 197. Yemen (23,5 puan), 198. Irak (23 puan) ve 199. Afganistan (23 puan).