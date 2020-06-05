Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2018'de varılan askerî anlaşmaya son verme tehdidinde bulunması üzerine, aktivistlerin sınırda Pyongyang yönetimi karşıtı broşürler atmasını yasaklayacak yeni kanunlar çıkarmayı planladığını duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-Jong, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için ana vatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullandı. Güney Kore'ye çağrıda bulunan Kim "Şeytani propaganda üreten balonları patlatın" dedi. Kız kardeş Kim "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek mecburiyetinde kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Kim Yo-Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması hâlinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askerî anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetti.