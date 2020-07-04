Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga paniği başladı. İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Katalonya'da Lleida ilinin 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı. Katalan Bölge Başkanı Quim Torra yaptığı açıklamada, "Segria'yı Covid-19 enfeksiyonlarında ani bir artış olduğunu doğrulayan veriler nedeniyle kapatmaya karar verdik" dedi.

Yerel saatle 12.00'dan itibaren karantina uygulanmaya başlarken, bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Lleida'da bir önceki güne göre vaka sayısı 3 bin 551'den 3 bin 706'ya yükseldi. İspanya genelinde ise Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 205 bin 545'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385'e ulaştı.