Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’da dün yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 523 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 30 bin 366’ya yükseldi. Meksika, böylece ölü sayısında Fransa’yı geride bırakarak dünyada korona virüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke oldu. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6 bin 914 vakanın daha kayıtlara geçmesi sonucu toplam vaka sayısının ise 252 bin 165’e yükseldiği kaydedildi.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, gerçek sayının kayıtlara geçen vaka sayısından daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi. Gatell, “Burada açıkladığımız vaka sayısının Meksika'da toplam Covid-19 bulaşan insan sayısını temsil etmediğini başından beri biliyorduk. Ne Meksika ne de dünyadaki başka bir ülke kapsamlı bir sayım yapmayı hedeflemiyor” dedi.

Bugüne kadar 166 bin 960 vakanın kayıtlara geçtiği Fransa’da ise 29 bin 893 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.