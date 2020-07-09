Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın yazdığı "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Oluşturdu" isimli kitabının bazı bölümleri Amerikan basınına sızdı. İddialara göre Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump'ı "dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri" olarak tanımlıyor. Mary Trump, Başkan Trump'ın Quenns'de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddiasında bulundu. Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" tanımını karşıladığını ve "sosyopat" olduğunu kaydetti. WASHINGTON