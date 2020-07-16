Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Başkanı Boris Johnson tarafında da kabul edilmişti. Johnson görüşmesinin önceden planlanmadığı öğrenilirken sürpriz toplantının oldukça verimli ve samimi bir ortamda gerçekleştiği ifade edildi. Brexit sonrası İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın ana gündem maddesi olduğu görüşmelerde, Libya konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Libya meselesinde Türkiye ile aynı çizgide olan Londra’nın, Ankara ile görüş birliğinde olduğu toplantıda bir defa daha vurgulandı. Ayrıca Londra, BM tarafından meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin yanında olduklarını da teyit etti. Görüşmelerde iki tarafın da darbeci Hafter’in Libya’ya “istikrar getirmeyeceği” konusunda fikir birliği içinde olduğu belirtildi.

225 CESET ÇIKARILDI

Bu arada Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 40 günde toplam 225 ceset çıkarıldığını açıkladı. Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Hafter milislerinin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.