Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rahimi, koronavirüs döneminde şehirdeki uyuşturucu bağımlısı sayısının arttığına ve bu kişilerin güvenlik zaafiyeti oluşturduğuna dikkat çekti.

Başkentte hali hazırda 10 ila 15 bin arasında uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu belirten Rahimi, "Bu kişilerin çoğu şehrin güneyinde yaşıyor. Varlıkları vatandaşlarda rahatsızlığa ve özellikle de kadınlar ile çocukların güvenlik hissiyatında düşüşe sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Toplama merkezlerinin kapasitenin altında faaliyet gösterdiğine değinen Rahimi, 6 bin civarında boş kontenjan olmasına karşın bu merkezlerin Covid-19 nedeniyle yeni kabul almadığını söyledi.

Rahimi, polisin son yaptığı operasyonlarda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdiğini, 3 çetenin çökertildiğini ve 25 uyuşturucu kaçakçısının da gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Özellikle dar gelir sahibi kesimin yoğunlukta olduğu Tahran'ın güneyinde bulunan mahallelerde, uyuşturucu kullanımının yaygınlığı şehirdeki temel sorunlar arasında yer alıyor.