Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

NATO’nun diyalog çağrılarına kulak asmayan Atina, Doğu Akdeniz’deki agresif tutumundan vazgeçmiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ‘kaza’ riskini azaltmak için iki ülkenin teknik görüşmelere hazır olduğu açıklaması Ankara’da olumlu karşılanırken, Atina’dan ise destek görmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Gerilimin azaltılması ancak bütün Türk gemilerinin, Yunan kıta sahanlığından derhâl çekilmesiyle mümkün olur" ifadesi kullanıldı. Ankara ise gemileri çekmeme konusundaki kararlı tavrını koruyor.

TEKNİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Atina’nın olumsuz tutumu sonrası NATO’dan kritik bir açıklama geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın teknik görüşmelere başladığını; ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadığını duyurdu. Stoltenberg “Teknik müzakereler, siyasi müzakerelerden ayrı tutulmalı. Kesin bir karar verilmedi; ama konuşmalar başladı. Gerginliği azaltma mekanizmasını devreye sokmaya çalışıyoruz” dedi. Açıklamasını Atina'nın yalanlamasıyla ilgili ise Stoltenberg "İki müttefik ülke NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Amaç; askerî çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturmak, henüz mutabakata varılmadı. Bunlar müzakere değil, teknik görüşme. Almanya öncülüğündeki siyasi arabuluculuk çabalarını tamamlayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tepki çekecek bir çıkışta bulundu. Miçotakis skandal “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” sözleriyle dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.