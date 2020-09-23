Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmen anlaşması, gerçek bir Avrupa Birliği (AB) göç politikası için önemli bir adımdır. Şimdi AB Konseyi, dayanışma ve sorumluluğu dengeli şekilde bir araya getirmeli. Geri dönüşler ve yer değiştirme konusunda güvence gereklidir. İlk varış ülkeleri, göç akınını Avrupa adına tek başlarına idare edemezler." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, bugün üye ülkelere, uygulanmasında sorunlar çıkan mevcut kota sisteminin yerine yeni bir göç ve iltica anlaşması önerisinde bulunmuştu.

Öte yandan, İtalya İçişleri Bakanlığı ve Katolik yardım derneği Sant’Egidio bir protokol imzalayarak, Yunanistan'ın Midilli adasında buluna 12 bin 500 göçmenin kaldığı Moria kampında 9 Eylül’de çıkan yangın sonrasında yersiz kalan göçmenlerden 300'ünü İtalya'ya almayı kararlaştırdı.