Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesine yönelik operasyonlarına tam gaz devam ediyor.

em karadan hem de havadan Ermeni cephelerini abluka altına alan Azerbaycan ordusu, bölgenin kurtarılması için var gücüyle çaba mücadele ediyor.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdiren İsrail üretimi kamikaze İHA'ların bir bölümü Azerbaycan tarafından lisanslı üretiliyor.

Azerbaycan ordusu yeni üretilen Orbiter 1K kamikaze İHA'lara 'İti Kovan' ismini verdi.

NEREDEN GELİYOR?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken "Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor, kovacak" ifadeleri geniş yankı bulmuştu.