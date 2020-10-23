Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Essex bölgesinde Adrian Stefaniu (40), 13 yaşındaki oğlunu arabayla okuldan almaya gidiyordu. İki çocuk babası Stefaniu, aracıyla yolda seyir halindeyken aniden kocaman bir ağaç aracın üzerine devrildi.

Olay araç kamerası tarafından tüm dehşetiyle kayıt altına alınırken, şoke olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçta ise 18 bin sterlinlik (187 bin TL) hasar meydana geldi.

Kamera görüntülerinde sürücü telefonunu kontrol ederken yoldan geçenler nasıl olduğunu soruyor, sürücü de “İyiyim, teşekkür ederim. Ama çok korktum” diyor.

Ağacın devrildiği sırada fırtına uyarısı vardı.