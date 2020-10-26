Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlığa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun küstah açıklamalarına İslam dünyasından tepkiler sürüyor. İran Devrim Muhafızları, Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarını kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride İslam peygamberine hakaretin ifade özgürlüğü adı altında yapılamayacağı belirtilerek, “İslam karşıtlığının kötü senaryosu, Batı'da, özellikle de Avrupa'daki ifade özgürlüğünün sözde amiral gemisi olarak adlandırılan Fransa’da büyük bir çelişkiyi temsil ediyor” denildi.



“İslam karşıtlığı başarısız olmuş bir projedir ve ABD ile birlikte Siyonist İsrail rejiminin çöküşünü hızlandırmaktadır” ifadeleri yer alan bildiride, Macron’un açıklamalarına tepki olarak başlayan Fransa mallarının boykot edilmesi ve itirazların büyük bir fırsat olduğu aktarıldı. Bildiride ayrıca, “Dünyada radikalizmin ve aşırıcılığın kaynağı olan Siyonizm ve ABD, kendi vahşiliklerini gizleyemeyecek ve Fransa’nın boykot edilmesini aşarak İslam ümmetinin açık tepkisini alacaktır” denildi.