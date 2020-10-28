Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin verilerine göre, (ECDC) 27 Ekim itibarıyla Belçika'da 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 14 günde 1391 olarak kaydedildi.

Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verisine göre ise bu sayı 1448'e çıktı. Böylece 11,4 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa'da Kovid-19 salgınında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

Birkaç gün önce en üst sıradaki Çekya ise Belçika'nın arkasında geliyor. Çekya'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1380.

Çekya'yı ise 760 vaka ile Lüksemburg, 732 ile Slovenya, 694 ile Hollanda, 687 ile Lichtenstein, 629 ile Fransa takip ediyor.

Avrupa'da 100 bin kişideki en az vaka sayısı ise 41 ile Estonya'da. Estonya'dan sonra gelen Norveç'te bu sayı 44, Finlandiya'da 50, Yunanistan'da 82, İsveç'te 117, Almanya'da 144, Danimarka'da 148.

Çekya'da ölüm oranı en yüksek

Avrupa'da 100 bin kişiye düşen Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarında ise Çekya 12,3 ile birinci sırada geliyor.

Çekya'dan sonra 100 bin kişide en fazla ölüm sayısı 5,8 ile Belçika ve 5,5 ile Macaristan'da oldu. İspanya'da bu sayı 4,1 ve Polonya'da 3,8 olarak kaydedildi.

Avrupa'da 27 Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 6,26 milyonu geçti. 1,16 milyondan fazla vaka ile Fransa bu sıralamada en üstte yer alırken onu 1,09 milyon ile İspanya, 894 bin ile İngiltere, 542 bin ile İtalya, 449 bin ile Almanya ve 333 bin ile Belçika takip ediyor.

En fazla ölümün olduğu ülke ise İngiltere. Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de 44 bin 998, onu izleyen İtalya'da 37 bin 479, İspanya'da 35 bin 31, Fransa'da 35 bin 18 ve Belçika'da 10 bin 899 kişi hayatını kaybetti.