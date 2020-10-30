Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’dan bir aydır gelen İslamiyet karşıtı açıklamalarının ardından günlerdir ekilen nefret tohumları meyvesini verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekim ayının başında yaptığı “İslamiyetin yeniden yapılandırılması gerekiyor” açıklaması nefret fitilini ateşledi. Macron’a İçişleri Bakanı, Eğitim Bakanı gibi siyasilerin de destek vermesi krizi tırmandırdı. Günlerdir yapılan provokasyonların ardından 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürleri yayınlamasıyla başlayan kirli oyun tekrar sahnelenmeye başladı. Karikatürlerin yayınlanmasının ardından 7 Ocak 2015’te Charlie Hebdo’ya yapılan saldırıda 12 kişiyi öldüren terör örgütü DEAŞ, yeniden sahne aldı. Suriye’de kafa keserek İslamiyete ve Müslümanlara en büyük zararı veren DEAŞ, beş yıl sonra yine sahne aldı. 16 Ekim’de, öğrencilerine Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürü gösteren Samuel Paty adlı öğretmenin kafasını kesildi. Rusya doğumlu Çeçen asıllı Abdullah Anzorov adlı saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ortaya çıkarken, Fransa’da Müslümanlara ait dernekler ve camilere baskınlar başladı.

Olayları yatıştıracak açıklamalar yapmayan Macron, daha da ileri giderek devlet binalarına Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürün yayınlanmasına izin verdi. Macron’a bütün dünyadan tepki gelirken Müslüman ülkeler birlik oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile Fransız ürünlerine karşı boykot kampanyası başlatıldı. Hilal ile haçı karşı karşıya getirmek isteyen malum çevreler fırsatı kaçırmadı.

EŞ ZAMANLI PROVOKASYON

Charlie Hebdo, Mevlid Kandili öncesi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Peygamber Efendimize hakaret eden iğrenç bir karikatür daha yayınladı. Son bir haftadır artan gerilimin ardından dün eş zamanlı provokasyonlar yaşandı ve ikisi Fransa’da, biri Suudi Arabistan’da üç saldırı düzenlendi. İlk saldırı Fransa’nın Nice şehrinde yaşandı. Notre Dame Kilisesi’ne giren bıçaklı saldırgan üç kişiyi öldürdü. İki yaşlı kadının kafasını kestiği belirtilen ve yakalanan caninin, geçen ay İtalya üzerinden Fransa’ya gelen DEAŞ’ın Tunuslu militanı Brahim Aouissaoui (21) olduğu açıklandı.

AŞIRI SAĞCI VE İSLAM DÜŞMANI

İkinci saldırı ise Avignon şehrinde gerçekleşti. Elinde bıçakla polislere saldıran ve “tekbir getirdiği” iddia edilen kişi öldürüldü. Ancak failin aşırı sağcı Müslüman düşmanı bir kişi olduğu ortaya çıktı. Öldürülen kişinin üzerinde Generation Identity grubuna ait "Avrupayı Savun" logosunun yer aldığı bir ceket bulunuyordu. Fransa'da Génération Identitaire olarak adlandırılan grup, kıtadaki Müslümanların “geri gönderilmesi” çağrısında bulunuyor. Yeni Zelanda’da cami basarak 51 kişiyi öldüren katil de bu grubun üyesiydi.

3. SALDIRI CİDDE’DE

Dünya, Fransa’daki saldırıların şokunu yaşarken üçüncü saldırı haberi Suudi Arabistan’dan geldi. Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunu hedef alan bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Suudi Arabistan vatandaşı 40 yaşlarındaki saldırgan yakalandı.

LE PEN KİNİNİ KUSTU

İki saldırının ardından İslam düşmanı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen harekete geçerek “İslamiyeti topraklarımızdan silip atın” diye Tweet attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Bu arada Fransa’da kiliseye saldırı yapıldığının açıklanmasının hemen ardından Türkiye’den tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Notre-Dame de Nice Kilisesi’ndeki saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri de ortak açıklamayla Nice’teki bıçaklı saldırıyı kınadı.

FRANSIZ VEKİL: BAHANE OLARAK LAİKLİK KULLANILIYOR

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumuna ilişkin "Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil" dedi. Aubry, Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinden sonra terörle mücadele konusunda devletin tüm kademelerinin altyapısının güçlendirmesine yönelik fikir yürütmek yerine "mide bulandırıcı" tartışmaların yapılmasına tepki gösterdi. Helal ürünlerin satışının aşırıcılığa sebep olduğunu ima eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve üniversitelerin "radikal" profesörlerin bulunduğu yer olduğunu düşünen Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'e cevap vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Aubry, ülkede hükûmete eleştirilerin engellenmesi için ilgili kişilere suçlamalarda bulunulduğuna dikkati çekti.

PLESKOV: MÜSLÜMANLARIN DİNÎ DUYGULARI KIRILMAMALI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 20 milyon Müslümanın bulunduğu Rusya'nın "kısmen İslami bir ülke" olarak kabul edilebileceğine dikkat çekerek, Charlie Hebdo gibi bir derginin Rusya’da olamayacağını söyledi. Fransa’da, inananların duygularını kırmaktan kaynaklanan tehlikeler konusunda uyarıda bulunan Peskov “İnananların duygularını incitmek veya insanları öldürmek kabul edilemez. Fransa’daki bıçaklama olayı kesinlikle korkunç bir trajedi. Her iki şey de kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.