Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in saldırı sonrası yaptığı “Şehitlerimizin intikamını cephede alacağız” açıklamanın ardından Ermeni ordusuna yeni bir darbe daha indirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu. Operasyonla ayrıca 1. Genel Ordu'nun topçu dairesi subayının, 2. motorlu piyade alayının komutanının kayıp olduğu ifade edildi.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Azerbaycan Hava Savunma kuvvetleri, Ermenistan’a ait iki savaş uçağını düşürdü. Uçakların Gubadlı yönünde ilerlerken düşürüldüğü açıklandı.

Bu arada Ermenistan’ın saldırılarında ölen sivillerin sayısı 91’e yükseldi.