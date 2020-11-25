Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün ikinci dalga kabusunun sürdüğü ülkelerden Polonya'da bugün rekor sayıda ölüm gerçekleşti. Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 674 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pandeminin başından beri en yüksek ölü sayısı açıklayan ülkede bugüne kadar toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 988'e ulaştı. Bakanlığın bugüne kadar açıkladığı en yüksek ölü sayısı 19 Kasım tarihinde 637 olmuştu.



Öte yandan ölü sayısındaki yüksek rakamlara rağmen tespit edilen vaka sayılarında ise düşüş gözlenmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda günlük vaka sayılarının 27 bine çıktığı ülkede bu hafta başından itibaren rakamlar 20 binin altına düştü. Polonya Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 15 bin 362 olduğunu bildirdi. Bu rakamla birlikte pandeminin ilk kez görüldüğü Mart ayından bu yana ülkede tespit edilen vaka sayısı 924 bin 422'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşen hasta sayısının 469 bin 527 olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı, aktif hasta sayısının ise 439 bin 907 olduğunu açıkladı. Halen 338 bin 769 kişinin karantinada olduğu ülkede, 22 bin 119 kişi de hastanelerde tedavi görüyor. 2 bin 73 kişi ise solunum cihazına bağlı durumda.