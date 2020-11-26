Ülke kamuoyunda Donald Trump'ın bu adımı "Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde yorumlandı. Trump, önceki gün de ülkenin 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.
Trump sonucu kabulleniyor
26.11.2020 - 06:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 06:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiği bildirildi.
Etiketler : ABD,Donald Trump,
749022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/749022.aspx
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