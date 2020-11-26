Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke kamuoyunda Donald Trump'ın bu adımı "Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde yorumlandı. Trump, önceki gün de ülkenin 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmişti.