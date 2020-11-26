Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da Covid-19’un vizonlardan insanlara bulaşma tehlikesi üzerine 17 milyon vizon itlaf edildi.
Vizonların gömüldüğü West Jutland bölgesinde şişerek toprak üstüne çıkan ceset parçaları görüldü.
Cesetlerin çürümesiyle bölgeden yoğun gaz çıkması üzerine tehlikenin devam ettiğini düşünen bölge halkı paniğe kapıldı.
Sosyal medyada ise “zombi vizon” paylaşımları yapıldı.
Nicolai Nielsen, “Kaçın, zombi vizonlar geliyor!” mesajını yayımlarken Stefan Bøgh-Andersen da, “2020, zombi katil vizonların senesi” ifadesini kullandı.
Polis mezarların bulunduğu bölgenin etrafını çitle kapattı.
Görevliler sığ mezarların üzerine daha fazla toprak atarken, yetkililer bundan sonra mezarları daha derin kazacaklarını ifade ettiler.
Yetkililer, enfeksiyon riski olmadığını açıkladılar.