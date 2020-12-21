Partisi'nin Knesset üyesi Şay Fezzan ile temasta bulunduğu gerekçesi ile karantinaya alındı. Covid-19 testi yaptıran Gantz, cumartesi gününe kadar karantinada kalacak.
Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde canlı yayında Covid-19 aşısı olmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı
21.12.2020 - 20:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı. Korona virüs salgını İsrail’de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüse yakalanan Mavi ve Beyaz
Partisi'nin Knesset üyesi Şay Fezzan ile temasta bulunduğu gerekçesi ile karantinaya alındı. Covid-19 testi yaptıran Gantz, cumartesi gününe kadar karantinada kalacak.
Etiketler : İsrail Savunma Bakanı,karantina,Gantz,
754639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/754639.aspx
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