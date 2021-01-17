Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarısı, 18 Ocak'ta Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlanacak.

DOKUZ CAMİ KAPATILDI

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in talimatları doğrultusunda ülkede "İslami ayrılıkçılık" ile mücadele adı altında hükümetin kararlı adımlar attığına ilişkin açıklamada bulundu. Darmanin, paylaşımında "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı" ifadesini kullandı. Diğer yandan Le Figaro gazetesi yayımladığı haberde kapatılan cami sayısının İçişleri Bakanını yeterince tatmin etmediğini belirtti. Fransa'da 90'a yakın cami İçişleri Bakanlığı tarafından izleniyor.