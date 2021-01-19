Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi seçilmiş başkan Joe Biden'a devretmeye hazırlanıyor. Ülkenin 46'ncı başkanı olan Biden'ın, müstakbel Özel Kalem Müdürü Ron Klain'in başkanlık ekibine yolladığı bilgi notu, Amerikan medyasına yansıdı. Buna göre Biden, göreve başladıktan hemen sonra ABD Trump'ın "Müslüman ülkelere vize yasağı" ve "Paris İklim Anlaşmasından çekilme" gibi kararlarını geri çevirecek kararnameleri imzalayacak.

Klain ayrıca, ilk on gününde Biden'ın buna benzer çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağını ve Trump dönemindeki bazı uygulamalara derhal son verileceğini belirtti. Meksika sınırındaki göçmen ailelerin dağılması uygulamasını sonlandıracak olan Biden, ilgili mekân ve yerlerde maske takmayı zorunlu hâle getirecek. Öte yandan Klain, koronavirüs salgını ve ekonomik yansımalarıyla da mücadele eden ABD'de, Biden yönetiminin ilk hedeflerinden birinin de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini Kongre'den geçirip onaylamak olduğunu kaydetti.

11,7 MİLYON KİŞİ UMUTLANDI

Biden'ın seçim dönemindeki kampanyasında sık sık Trump'a, ülkede yasadışı şekilde yaşayan 11 milyon 700 bin göçmene ABD yurttaşlığının yolunu açacak göçmen yasa tasarısını Kongre'ye gönderme çağrısı yapmıştı. ABD basını, Biden'ın verdiği sözü tutacağını yazması, yaşa dışı yaşayan göçmenler arasında sevinç-le karşılandı.

9 BİN GÖÇMEN ABD YOLUNDA

Bu arada Honduras'taki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sıkıntılar sebebiyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, Biden'ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından yola çıkmıştı. Honduras'tan Meksika'ya, ardından da ABD'ye gitmek isteyen ve sayıları 9 bini geçen göçmenler, Guatemala'ya ulaştı.